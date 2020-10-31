فرنسا: احتجاز رجل مشتبه به أنه على صلة بحادث ليون

احتجزت الشرطة الفرنسية، رجلا في مقهى بالدائرة الـ3 في ليون، يشتبه بأنه على صلة بالهجوم على كاهن في مدينة ليون، مضيفة أنه لم يتم العثور على أي أسلحة بحوزته، وفقًا لموقع روسيا اليوم.
ولم تبين المصادر مع ذلك ما إذا كان هذا الشخص مشتبها فيه بتنفيذ الهجوم.
وفي وقت سابق من السبت أطلق رجل مسلح مجهول النار مرتين على كاهن يوناني الجنسية في 52 عاما من عمره عندماكان يغلق كنيسة أرثوذوكسية في الدائرة الـ7 بليون، وتمكن المهاجم من الفرار من الموقع، بينما لا يزال ضحيته في حالة حرجة.
فتحت السلطات الفرنسية تحقيقا جنائيا خلى خلفية هجوم في مدينة ليون استهدف كاهنا مسيحيا، مؤكدة أن دوافع المهاجم غير معروفة حتى الآن.
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