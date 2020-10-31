اليمن: الحوثيين نفذوا محاولتي تسلل من جهتي الشمال لمدينة حَيْس

قال المركز الإعلامي لألوية العمالقة العاملة ضمن قوام القوات المشتركة في اليمن، إن "الحوثيين نفذوا محاولتي تسلل من جهتي الشمال الشرقي والشمال الغربي لمدينة حَيْس (جنوب شرقي الحديدة)"، وفقًا لوكالة سبوتنيك.
وتجددت، اليوم السبت، المواجهات بين القوات اليمنية المشتركة، التابعة للحكومة المعترف بها دوليا، وجماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، في محافظة الحديدة غربي اليمن.
وأضاف أن "القوات المشتركة خاضت معارك عنيفة بمختلف الأسلحة مع عناصر الحوثيين، انتهت بكسر محاولتي التسلل".
ووفقاً لألوية العمالقة، "قُتل وجُرح العشرات من الحوثيين خلال المعارك".
والثلاثاء الماضي، أعلنت القوات المشتركة مقتل ثلاثة من الحوثيين بينهم قائد ميداني وإصابة 4 آخرين خلال إحباط قوات اللواء "الثاني عمالقة" محاولة تسلل نفذتهاالجماعة، في منطقة الفَازة بمديرية التُحيتا جنوبي الحديدة.
من جهة ثانية، اتهمت جماعة الحوثيين، التحالف العربي والقوات اليمنية المشتركة، بـ "تنفيذ 292 خرقاً (الهدنة الأممية المعلنة في محافظة الحديدة في 18 ديسمبر 2018م) خلال الـ 24 ساعة الماضية، بينها 4 غارات لطيران تجسسي مقاتل على الفَازة والجَبلية (مديرية التُحيتا)".
وذكر تلفزيون "المسيرة" الناطق باسم جماعة الحوثيين، أن "بين الخروقات 71 خرقاً بقصف مدفعي و209 خروقات بأعيرة نارية مختلفة".
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