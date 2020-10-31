ماكرون يثير الجدل مجددًا: فرنسا أول من ترجمت القرآن

أشعلت تصريحات جديدة للرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر.

وقال رواد السوشيال ميديا أن ماكرون اعتذر ضمنيًا في تصريحاته التلفزيونية التي قالها بشأن الهجمات في فرنسا، مؤكدًا أن بلاده من أوائل الدول التي ترجمت القرآن الكريم وفتحت مسجدًا كبيرًا.

ترجمة القرآن

وقال الرئيس الفرنسي إن بلاده أول دولة ترجمت القرآن الكريم، كما أنها أول دولة فتحت مسجداً

في باريس وهو المسجد الكبير الموجود في العاصمة.

وأوضح أن هناك منشآت إسلامية كثيرة في فرنسا، وأن المتطرفين هم آفة الإسلام ونحاربهم لحماية الفرنسيين ومنهم ملايين المسلمين، كما أن المسلمين هم أول المتضررين من الإرهاب.

وأشار ماكرون إلى أن 80% من ضحايا الإرهاب المسلمون أول ضحاياه، قائلا: أتفهم

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مشاعر المسلمين إزاء الرسوم الكاريكاتورية".

هجوم على ماكرون بسبب التصريحات ضد الإسلام

ماكرون: يتعين على المجلس العسكري في مالي أن يُسلم السلطة للمدنيين

هجوم إرهابي

وفى وقت سابق تعرضت فرنسا لهجوم إرهابى جديد، بعد حادث الطعن بسكين، قرب كنيسة نوتردام بمدينة نيس.

وعلقت صحيفة "نيكولا بورو" الإيطالية قائلة:" إن الحادث الإرهابى جاء بعد أن صعد الرئيس التركى رجب طيب أردوغان من التوتر مع نظيره الفرنسى إيمانويل ماكرون، ليكون دليلا جديدا على دعم أردوغان للإرهاب فى أوروبا بجميع أشكاله.