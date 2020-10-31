العراق: إغلاق معسكر سعد وإعادة النازحين إلى المحافظات

أعلنت العراق اليوم السبت، عن إعادة مئات النازحين إلى محافظات، بعد إغلاق مخيم "معسكر سعد" في محافظة ديالى، وفقًا لوكالة سبوتنيك.

وأفاد مدير عام دائرة شؤون الفروع في وزارة الهجرة والمهجرين العراقية، علي عباس جهانكير، بإعادة جميع العائلات النازحة التي كانت تقطن فيه إلى مناطقها، وترك الخيار للساكنين البقاء في المحافظة أو الرجوع إلى محافظاتهم.



وأضاف، أن قسما من النازحين طلبوا أن يأخذوا "كرفاناتهم" معهم، وقامت

وزارة الهجرة بنقلها وإيصالها معهم إلى مناطقهم.

ولفت إلى أن أغلب النازحين في المخيم هم من مناطق جلولاء والسعدية وأطرف قضاء بعقوبة مركز المحافظة وقسم من قضاء خانقين.

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وأعلنت وزيرة الهجرة والمهجرين، إيفان فائق جابرو، في بيان تلقت مراسلتنا نسخة منه، إغلاق مخيم معسكر سعد في محافظة ديالى بعد عودة 90 أسرة نازحة بواقع 450 فردا إلى مناطق سكناهم

الأصلية في اقضية ونواحي المحافظة، إضافة إلى محافظتي صلاح الدين ونينوى، ضمن برنامج العودة الطوعية الآمنة التي نظمتها الوزارة.

وكان أكثر من 5 ملايين عراقي اضطروا للنزوح من محافظات نينوى، وصلاح الدين، وجزاء من كركوك وديالى، والأنبار، إثر سيطرة تنظيم "داعش" الإرهابي عليها في عام 2014.

وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول)، بعد نحو 3 سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد، معلنا إقامة ما أسماها "الخلافة الإسلامية".