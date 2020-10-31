مقتل عشرات الحوثيين بغارات للتحالف في اليمن

أعلن الجيش اليمني المُوالي للرئيس عبد ربه منصور هادي، مقتل عشرات الحوثيين، بغارات جوية للتحالف، في محافظة صعدة، شمالي البلاد.

وذكر الجيش اليمني في بيان بأن «مقاتلات التحالف العربي، نفذت سلسلة غارات جوية مركزة استهدفت تجمعات وآليات حوثية في وادي الأشر، بمديرية الصفراء في محافظة صعدة». وأفاد الجيش بأن «الغارات الجوية أدت إلى تدمير عربات وأطقم حوثية، علاوة على مصرع العشرات من عناصر الميليشيات الحوثية كانت على متن الآليات». ولفت الجيش إلى أن مقاتلات التحالف العربي، تستمر في رصد وتنفيذ ضربات جوية مركزة، مستهدفة العديد من مواقع وتجمعات الميليشيات الحوثية في مديريات مختلفة من المحافظة التي تعد أهم معاقلها. وخلال الفترة القليلة الماضية، تصاعدت الأعمال العسكرية في اليمن، وسط تحركات أممية ودولية بضرورة العمل على إنهاء النزاع المستمر منذ 6 أعوام.