وعلى أثره أجلت السلطات قرابة مليون ساكن في الجزء الجنوبي من جزيرة لوزون الرئيسية في الفلبين، مع وصول عاصفة من الفئة الخامسة - الأقوى في العالم هذا العام - إلى اليابسة.
وهي من بين أقوى الأعاصير التي تضرب الفلبين منذ هايان التي أودت بحياة أكثر من 6300 شخص في عام 2013.
نفقات غير كافية
ذكرت فلبينية جريس أمريكا، عمدة بلدة إنفانتا في مقاطعة كويزون، لإذاعة دي زي بي بي، «إنه بسبب جائحة COVID-19 ، فإن أموالنا لمواجهة مخاوف الكوارث والنفقات غير كافية».
كانت هذه تفاصيل خبر إجلاء مسبق لمليون شخص من إعصار غوني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.