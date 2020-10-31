الارشيف / اخبار العالم

إجلاء مسبق لمليون شخص من إعصار غوني

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
ذكر مسؤولو حالة الطقس والكوارث، أن إعصار غوني، الذي تبلغ سرعته 215 كيلومترًا في الساعة (133 ميلاً)، استمر رياحًا وعواصف تصل سرعتها إلى 265 كيلومترًا في الساعة (164 ميلًا في الساعة)، وسيجلب رياحًا عنيفة وأمطارًا قوية.

وعلى أثره أجلت السلطات قرابة مليون ساكن في الجزء الجنوبي من جزيرة لوزون الرئيسية في الفلبين، مع وصول عاصفة من الفئة الخامسة - الأقوى في العالم هذا العام - إلى اليابسة.

وهي من بين أقوى الأعاصير التي تضرب الفلبين منذ هايان التي أودت بحياة أكثر من 6300 شخص في عام 2013.

نفقات غير كافية

ذكرت فلبينية جريس أمريكا، عمدة بلدة إنفانتا في مقاطعة كويزون، لإذاعة دي زي بي بي، «إنه بسبب جائحة COVID-19 ، فإن أموالنا لمواجهة مخاوف الكوارث والنفقات غير كافية».


Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إجلاء مسبق لمليون شخص من إعصار غوني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا