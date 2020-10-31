إجلاء مسبق لمليون شخص من إعصار غوني

ذكر مسؤولو حالة الطقس والكوارث، أن إعصار غوني، الذي تبلغ سرعته 215 كيلومترًا في الساعة (133 ميلاً)، استمر رياحًا وعواصف تصل سرعتها إلى 265 كيلومترًا في الساعة (164 ميلًا في الساعة)، وسيجلب رياحًا عنيفة وأمطارًا قوية.

وعلى أثره أجلت السلطات قرابة مليون ساكن في الجزء الجنوبي من جزيرة لوزون الرئيسية في الفلبين، مع وصول عاصفة من الفئة الخامسة - الأقوى في العالم هذا العام - إلى اليابسة.

وهي من بين أقوى الأعاصير التي تضرب الفلبين منذ هايان التي أودت بحياة أكثر من 6300 شخص في عام 2013.

نفقات غير كافية

ذكرت فلبينية جريس أمريكا، عمدة بلدة إنفانتا في مقاطعة كويزون، لإذاعة دي زي بي بي، «إنه بسبب جائحة COVID-19 ، فإن أموالنا لمواجهة مخاوف الكوارث والنفقات غير كافية».