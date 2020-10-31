الارشيف / اخبار العالم

دعوة للتظاهر بعد انتخابات تنزانيا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
مع إعلان اللجنة الانتخابية الوطنية في تنزانيا فوز الرئيس المنتهية ولايته جون ماغوفولي، في الانتخابات الرئاسية بحصوله على 84.39 % من الأصوات، أثير غضب المعارضة التي طالبت بإجراء اقتراع جديد ودعت إلى التظاهر، وكانت قد رفضت مسبقاً نتائج الانتخابات معتبرة أنها شهدت عمليات تزوير واسعة. وحصل المحامي تيندو ليسو (52 عاماً) الخصم الرئيسي لماغوفولي ومرشح حزب المعارضة الرئيسي على 13.03 % من الأصوات. وتوزعت بقية الأصوات على 13 مرشحاً آخر.

احتجاجات

تصاعدت طلبات المعارضين إلى الدعوة إلى النزول إلى الشارع للاحتجاج على إعادة انتخاب الرئيس في اقتراع تعتبره مزوراً.

وقال زعيم أكبر حزب معارض، «حزب الديمقراطية والتقدم» المعروف باسم «شاديما» فريمان مبوي، في مؤتمر صحافي مع حزب معارض آخر «تحالف التغيير والشفافية» (أكت-وازاليندو) «ندعو أولاً إلى انتخابات جديدة في أسرع وقت ممكن».


Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر دعوة للتظاهر بعد انتخابات تنزانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا