دعوة للتظاهر بعد انتخابات تنزانيا

مع إعلان اللجنة الانتخابية الوطنية في تنزانيا فوز الرئيس المنتهية ولايته جون ماغوفولي، في الانتخابات الرئاسية بحصوله على 84.39 % من الأصوات، أثير غضب المعارضة التي طالبت بإجراء اقتراع جديد ودعت إلى التظاهر، وكانت قد رفضت مسبقاً نتائج الانتخابات معتبرة أنها شهدت عمليات تزوير واسعة. وحصل المحامي تيندو ليسو (52 عاماً) الخصم الرئيسي لماغوفولي ومرشح حزب المعارضة الرئيسي على 13.03 % من الأصوات. وتوزعت بقية الأصوات على 13 مرشحاً آخر.

احتجاجات

تصاعدت طلبات المعارضين إلى الدعوة إلى النزول إلى الشارع للاحتجاج على إعادة انتخاب الرئيس في اقتراع تعتبره مزوراً.

وقال زعيم أكبر حزب معارض، «حزب الديمقراطية والتقدم» المعروف باسم «شاديما» فريمان مبوي، في مؤتمر صحافي مع حزب معارض آخر «تحالف التغيير والشفافية» (أكت-وازاليندو) «ندعو أولاً إلى انتخابات جديدة في أسرع وقت ممكن».