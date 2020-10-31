دعوة للتظاهر بعد انتخابات تنزانيا

احتجاجات
تصاعدت طلبات المعارضين إلى الدعوة إلى النزول إلى الشارع للاحتجاج على إعادة انتخاب الرئيس في اقتراع تعتبره مزوراً.
وقال زعيم أكبر حزب معارض، «حزب الديمقراطية والتقدم» المعروف باسم «شاديما» فريمان مبوي، في مؤتمر صحافي مع حزب معارض آخر «تحالف التغيير والشفافية» (أكت-وازاليندو) «ندعو أولاً إلى انتخابات جديدة في أسرع وقت ممكن».
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