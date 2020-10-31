إسرائيل تعمل على طمس هوية الزيتون الأردني

ضد التصدير
أكد العوران أن الاتحاد ضد تصدير ثمار الزيتون من الأردن إلى إسرائيل، وقال «إن زيت الزيتون الأردني، هو زيت عضوي وصحي 100 %، ويعتبر تصديره لإسرائيل، طمساً لهوية منبعه». وشدد على أن تصدير ثمار الزيون للخارج له تداعيات كبيرة، منها اقتصادية، لوجود بين 120 إلى 130 معصرة زيتون في الأردن، يؤثر التصدير على عملها. وأفاد بأنه تم تمديد فترة التصدير إلى بين الـ15 والـ20 من شهر نوفمبر (تشرين الثاني) القادم، بعد التصويت على القرار في الوزارة، بعدما كان سينتهي في أوله.
ولفت إلى أنه تم توقيع اتفاقية بين الاتحاد العام للمزارعين ووزارة الزراعة، مع نقابة أصحاب المعاصر، وتم تحديد سعر تنكة زيت الزيتون بـ73 ديناراً.
تأثير الإسرائيليين على الزيتون الفلسطيني
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تأثير إسرائيل على الزيتون الأردني
طمس هوية الزيتون الأردني عبر تصديرهم وكذبهم على دول الاتحاد الأوروبي على أنه إنتاج بيت المقدس
التصدير الخارجي يؤثر على عمل 120 إلى 130 معصرة زيتون في الأردن
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