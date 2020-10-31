الارشيف / اخبار العالم

تحرير الأمريكي المخطوف في نيجيريا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، السبت، أن المواطن الأمريكي الذي خُطف على أيدي مسلّحين في النيجر في وقت سابق هذا الأسبوع تم تحريره بفضل عملية قامت بها القوات الأمريكية في شمال نيجيريا.

وذكر المتحدث باسم البنتاغون جوناثان هوفمان في بيان، أن «القوات الأمريكية نفذت عملية في وقت مبكر من 31 أكتوبر في شمال نيجيريا لتحرير مواطن أمريكي اختطفته مجموعة مسلحة». وكان وزير الدفاع النيجري إيسوفو كاتامبي قد أعلن في وقت سابق لوكالة فرانس برس الإفراج عن الرهينة فيليب والتن.


Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تحرير الأمريكي المخطوف في نيجيريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا