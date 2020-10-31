تحرير الأمريكي المخطوف في نيجيريا

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، السبت، أن المواطن الأمريكي الذي خُطف على أيدي مسلّحين في النيجر في وقت سابق هذا الأسبوع تم تحريره بفضل عملية قامت بها القوات الأمريكية في شمال نيجيريا.

وذكر المتحدث باسم البنتاغون جوناثان هوفمان في بيان، أن «القوات الأمريكية نفذت عملية في وقت مبكر من 31 أكتوبر في شمال نيجيريا لتحرير مواطن أمريكي اختطفته مجموعة مسلحة». وكان وزير الدفاع النيجري إيسوفو كاتامبي قد أعلن في وقت سابق لوكالة فرانس برس الإفراج عن الرهينة فيليب والتن.