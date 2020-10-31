تحرير الأمريكي المخطوف في نيجيريا

وذكر المتحدث باسم البنتاغون جوناثان هوفمان في بيان، أن «القوات الأمريكية نفذت عملية في وقت مبكر من 31 أكتوبر في شمال نيجيريا لتحرير مواطن أمريكي اختطفته مجموعة مسلحة». وكان وزير الدفاع النيجري إيسوفو كاتامبي قد أعلن في وقت سابق لوكالة فرانس برس الإفراج عن الرهينة فيليب والتن.
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