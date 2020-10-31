ترامب: الأمة عند مفترق طرق

كتبت أسماء لمنور في السبت 31 أكتوبر 2020 10:20 مساءً - منذ 8 دقائق

تحدث الرئيس الاميركي دونالد ترامب، السبت، بالقرب من الموقع الذي أقام فيه جورج واشنطن مقره قبل أن يعبر نهر ديلاوير، حيث قال إن الأمة تقف عند مفترق طرق مع اقتراب يوم الانتخابات، وأضاف أن هذه الانتخابات من المحتمل أن تكون كذلك حدثا بالغ الأهمية.

وتابع الرئيس الأميركي أن “هذه الولاية هي التي ستنقذ الحلم الأميركي” في غضون ثلاثة أيام. وتوقع تحقيق الفوز في ولاية بنسلفانيا.

وينظم ترامب، الذي فاز بفارق ضئيل في ولاية بنسلفانيا عام 2016، أربع فعاليات في جميع أنحاء الولاية، السبت، حيث يهدف إلى إبقائها في صفه. بدون هذه الولاية، سيصبح طريقه للحصول على270 صوتا من المجمع الانتخابي أكثر صعوبة.

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وقد فقد ترامب بفارق ضئيل مقاطعة باكس في ضواحي فيلادلفيا عام 2016.

ويأمل في الأقل أن يبقي هوامش منافسه الديموقراطي جو بايدن منخفضة في ذلك الجزء من الولاية بينما يحرز النتيجة في مناطق أكثر ريفية.

ويخوض بايدن مسار الحملة الانتخابية مع رئيسه القديم لأول مرة من خلال حدثين في ميشيغان، وسينضم الرئيس السابق باراك أوباما إلى بايدن، السبت، في تجمعين بفلينت وديترويت. وبينما كان أوباما نشطا في حملة بايدن خلال الأسابيع الأخيرة، فإن هذا سيمثل اليوم الأول لحملتهما معا.

وما تزال ميشيغان هدفا رئيسيا لبايدن في حين يسعى إلى إعادة بناء “الجدار الأزرق”، ولايات محسومة تقليديا لصالح الديمقراطيين، لولايات “حزام الصدأ”، وهو مصطلح يطلق على المنطقة الواقعة على جانبي شمال شرق الولايات المتحدة العليا، بما فيها ويسكونسن وبنسلفانيا، والتي كانت لصالح أوباما سابقا ولكنها حققت فوزا لترامب عام 2016، وذلك بحسب “أسوشيتد برس”.