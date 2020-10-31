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بريطانيا إلى الإغلاق العام لأربعة أسابيع

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كتبت أسماء لمنور في السبت 31 أكتوبر 2020 10:20 مساءً - منذ 44 دقيقة

الطواقم الطبية في بريطانيا- أرشيفية

أعلن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، إغلاقا عاما في إنكلترا يمتد لأربعة أسابيع، بعد ارتفاع إصابات فيروس مجددا.

وسجلت بريطانيا أكثر من مليون إصابة بكورونا المستجد منذ بدء تفشي الفيروس، حيث تم الإبلاغ عن نحو 22 ألف إصابة جديدة في الساعات الـ24 الماضية، بحسب بيانات رسمية السبت.

وكان جونسون قد عقد اجتماعا عاجلا للحكومة، السبت، حيث اتجهت انكلترا للحاق بركب دول أوروبية أخرى في فرض إغلاق جديد لاحتواء ، في وقت اتّبعت سلوفاكيا نهجا جديدا وبدأت إجراء فحوص لجميع سكانها.

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وتطول قائمة دول القارة التي تعيد تطبيق قيود جديدة صارمة على السكان بشكل متسارع في وقت تواجه أوروبا ارتفاعا كبيرا في عدد الإصابات بكوفيد-19، أدى إلى انتشار مشاعر السخط وإلى احتجاجات عنيفة في بعض الأحيان.

وسجّلت المملكة المتحدة ما مجموعه مليون و11 ألفا و660 إصابة بكوفيد-19 بينما ارتفعت حصيلة الوفيات بـ326 حالة ليبلغ العدد الإجمالي 46 ألفا و555 وفاة أعلِنت في غضون 28 يوما من موعد تأكيد الإصابة بالفيروس، في حصيلة هي الأعلى في أوروبا.

وأودى فيروس كورونا المستجد بمليون و189 ألفا و892 شخصا منذ ظهر في الصين أواخر العام الماضي، وفق تعداد فرانس برس الذي يتم بناء على مصادر رسمية. وتم تسجيل 45 مليونا و650 ألفا و850 إصابة في أنحاء العالم.

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