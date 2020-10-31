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إصابة وزير الداخلية التركي وعائلته بفيروس كورونا

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كتبت أسماء لمنور في السبت 31 أكتوبر 2020 10:20 مساءً - منذ ساعتين

وزير خارجية تركيا سليمان صويلو

أصيب وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، السبت، بفيروس المستجد ، بالإضافة لزوجته وابنته . حيث تم إدخالهم المستشفى لتلقي العلاج .

وتشهد تركيا ارتفاعاً في الآونة الأخيرة في الإصابات بالفيروس المستجد، كما في الوفيات.

وقبل أيام ارتفع عدد وفيات في البلاد إلى أكثر من 10 آلاف، فيما دق وزير الصحة ناقوس الخطر بشأن زيادة أسبوعية بنسبة 62% في عدد الحالات بمدينة إسطنبول الأكثر اكتظاظا بالسكان.

وقال وزير الصحة فخر الدين قوجة في مؤتمر صحافي عقب اجتماع لمجلس العلوم الحكومي إنه جرى تسجيل 2300 مريض جديد بكوفيد-19 في البلاد يوم الأربعاء الماضي.

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كما أكد أن عدد الوفيات ارتفع إلى 10027. وأضاف “إذا لم نسيطر على الوضع في إسطنبول، فإن الوباء سيخرج عن نطاق السيطرة”.

إلى ذلك، أوضح أن السبب الأكبر لتزايد أعداد الإصابات هي المواصلات العامة، إذ يستخدم ملايين العمال مركبات النقل الجماعي خلال ساعة الذروة، مما يخلق بيئة مثالية لانتشار الفيروس.

وكانت تركيا سجلت إصابات مرتفعة بالوباء الذي اجتاح العالم، إلا أن المعارضة غالبا ما تتهم السلطات بالتستر على الأرقام الفعلية.

كما وجه العديد من الاختصاصيين والأطباء انتقادات للحكومة قبل أشهر لجهة تعاملها مع الجائحة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت بيروت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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