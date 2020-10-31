بنكيران يدعو “ماكرون” والغرب إلى إصدار قانون يمنع شتم الأديان والأنبياء

دعا عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة المغربية السابق، الدول الأوروبية والغربية إلى العمل على إصدار قانون دولي، يمنع شتم الأديان والأنبياء، مؤكدا أن المسلمين لم ولن يقبلوا المس بمقدساتهم.
وقال ابن كيران، “إذا كان الرئيس الفرنسي صادقا في ما يقول، عليه أن يسير في هذا الاتجاه، لأنه يعتبر أن سن قانون يمنع التشكيك في الهولوكوسك ضروري، وأنا لا أمانع في هذا الأمر، ومن حقهم ذلك”.
وتساءل رئيس الحكومة السابق قائلا: “هل التشكيك في الهولوكست أعظم من التشكيك في عقيدة مليار و500 مليون مسلم؟”.
وأضاف، “إذا ذهبت أوروبا والغرب إلى الأمم المتحدة في اتجاه إصدار قانون يمنع شتم الأديان والشخصيات المقدسة عند الشعوب والأمم، فإن ذلك سيكون شيئا إيجابيا”.
وزاد ابن كيران محذرا، “أما أن نسمح بالإساءة للأدياء والأنبياء، الذين هم أكثر ما يقدس في الأرض، فإن ذلك أمر خاطئ، وستكون له في كل مرة عواقب سلبية”، في إشارة إلى الأحداث التي تلت الإساءة للرسول عليه الصلاة والسلام في فرنسا.
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