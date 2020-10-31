عاجل… بريطانيا تعلن حجرا صحيا ثانيا لمدة شهر وجونسون يطلب من المواطنين البقاء في منازلهم

أعلن رئيس الوزراء البريطاني قبل قليل، عن حجر صحي ثاني لمدة شهر، وطلب من المواطنين البقاء في منازلهم.
واجتمع رئيس الوزراء البريطاني مع حكومته مساء السبت، لاتخاذ قرار بشأن فرض حجر صحي جديد في انكلترا، وذلك بعد تحذيرات بأن القيود المحلية التي فرضتها فشلت في كبح وتيرة التفشي المتسارع لكوفيد-19.
وعقد جونسون اجتماع غداء مع فريقه الحكومي لوضع اللمسات الأخيرة على قواعد جديدة ستفرض على مستوى البلاد، في حين أشارت تقارير إلى أن الخطة ستلحظ إغلاق كل المتاجر غير “الأساسية” لكنها ستبقي الحضانات والمدارس والجامعات مفتوحة.
ويمكن أن تدخل التدابير حيّز التنفيذ الأربعاء، وأن تبقى سارية حتى الأول من دجنبر.
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