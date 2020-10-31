المغربي “حكيم زياش” يقود تشيلسي الإنجليزي إلى الفوز بثلاثية

قاد النجم المغربي حكيم زياش، فريقه تشيلسي الانجليزي، اليوم السبت، إلى تحقيق انتصار عريض على فريق بيرنلي بثلاثية.

وسجل حكيم زياش هدف التقدم لفريقه في الدقيقة 27 من الشوط الأول، وفي الجولة الثانية أضاف تشيلسي الهدف الثاني عن طريق كورت زوما، قبل أن يعود النجم المغربي زياش بتمريرة حاسمة، حملت الهدف الثالت، من توقيع تيمو فيرنر في الدقيقة 70.

وبهذا الانتصار، يكون النجم المغربي حكيمم زياش، قد بصم على أداء قوي.

ويذكر أن زياش جاء لتشيلسي هذا الموسم قادما من أجاكس أمستردام الهولندي.