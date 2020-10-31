قاد النجم المغربي حكيم زياش، فريقه تشيلسي الانجليزي، اليوم السبت، إلى تحقيق انتصار عريض على فريق بيرنلي بثلاثية.
وسجل حكيم زياش هدف التقدم لفريقه في الدقيقة 27 من الشوط الأول، وفي الجولة الثانية أضاف تشيلسي الهدف الثاني عن طريق كورت زوما، قبل أن يعود النجم المغربي زياش بتمريرة حاسمة، حملت الهدف الثالت، من توقيع تيمو فيرنر في الدقيقة 70.
وبهذا الانتصار، يكون النجم المغربي حكيمم زياش، قد بصم على أداء قوي.
ويذكر أن زياش جاء لتشيلسي هذا الموسم قادما من أجاكس أمستردام الهولندي.
كانت هذه تفاصيل خبر المغربي “حكيم زياش” يقود تشيلسي الإنجليزي إلى الفوز بثلاثية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.