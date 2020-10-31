سماع صوت انفجار ضمن مقتربات الكرادة

افاد مصدر امني، السبت، بسماع صوت انفجار ضمن مقتربات منطقة الكرادة وسط بغداد. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "صوت انفجار سمع قبل قليل ضمن مقتربات منطقة الكرادة وسط بغداد". واضاف المصدر انه "لم تعرف لغاية الان طبيعة هذا الانفجار".

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