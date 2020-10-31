تسجيل هزة أرضية بقوة 3.4 درجة في ميسان

أعلنت وزارة النقل، السبت، تسجيل المراصد الزلزالية حدوث هزة أرضية مساء اليوم، في شمال غرب قضاء علي الغربي في محافظة ميسان.

وذكر تقرير لهيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، أن "الهزة حدثت في تمام الساعة 6:58:45 مساء اليوم وبلغت قوتها (3,4)قرب الحدود الشرقية للبلاد وتبعد (35 )كم شمال غرب قضاء علي الغربي في محافظة ميسان".



وأضافت الهيئة، "لم يثبت الشعور بها من قبل المواطنين"، داعيةً المواطنين إلى "أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الإشاعات والاخبار الكاذبة والالتزام بالوصايا الزلزالية".

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