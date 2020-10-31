وسائل إعلام عراقية: سماع دوي انفجار بمنطقة الكرادة وسط العاصمة بغداد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أصيب شخص بجروح، مساء السبت، جراء انفجار عبوة ناسفة بمنطقة الكرادة وسط العاصمة العراقية بغداد. وقال مراسل "العين الإخبراية" إن "عبوة ناسفة انفجرت قرب محل لبيع المشروبات الروحية بالقرب من تقاطع الشروق، ما أدى إلى إصابة شخص بجروح". ولم يعرف حتى الآن دوافع الهجوم أو من ورائه، لكن دوي الإنفجار هز المنطقة بالكامل.

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