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ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال إزمير التركية إلى 24 شخصا و804 مصابين

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 31 أكتوبر 2020

ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال إزمير التركية إلى 24 شخصا و804 مصابين

متابعات_ الخليج 365

ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب وفي وقت سابق من يوم أمس ولاية غرب تركيا، إلى 24 شخصا و804 مصابين.

 

وقال إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) في بيان لها ،اليوم، "إن المنطقة بعد الزلزال الذي ضرب بحر "إيجه" قبالة الولاية المذكورة شهدت 341 هزة ارتدادية، 31 منها شدتها فوق 4 درجات".

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واضافت "أن حصيلة الضحايا ارتفعت إلى 24، أحدهم توفي غرقا، فيما وصل عدد الجرحى 804، 743 منهم في إزمير، و5 بمانيسا، واثنان ببالكسير، و54 في آيدين".

 

وأشارت الى أن عمليات البحث والإنقاذ اكتملت في 8 مبان، من أصل 17 مبنى متضررا، ومستمرة في باقي الأبنية الـ9 بمشاركة كوادر إنقاذ متنوعة.

 

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