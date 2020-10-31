شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الصين تعلن عن تسجيل 33 اصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اعلنت الصين، اليوم السبت، عن تسجيل 33 اصابة جديدة بفيروس كورونا ليبلع عدد الاصابات 85973 حالة.



وذكرت اللجنة الصحة الوطنية في بيان لها ، ان من بين الحالات 6 محلية في منطقة شينجيانغ الويغورية ذاتية الحكم شمال غربي البلاد، و27 وافدة .

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