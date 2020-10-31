شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر روسيا تسجل 18140 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اعلنت روسيا ،اليوم السبت ،عن تسجيل 18140 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة ليبلغ عدد الاصابات الى مليون و618116 إصابة مؤكدة، منها 27990 حالة وفاة و374712 حالة نشطة.



وذكرت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة انتشار الفيروس التاجي في روسيا في تقريرها اليومي، ان حالات الاصابات توزعت بين كافة أقاليم البلاد الـ85 ، ويعود أكبر عدد منها (4952 إصابة) إلى العاصمة موسكو..مشيراً الى تماثل 14854 مريضا للشفاء من كورونا في روسيا منذ أمس، ليبلغ إجمالي عدد المتعافين مليون و215414 شخصا.

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