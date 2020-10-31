أذربيجان وأرمينيا تتفقان على اتخاذ خطوات عاجلة خاصة بالنزاع المسلح في إقليم قره باغ

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 31 أكتوبر 2020

متابعات_ السعودية نيوز

اتفقت أذربيجان وأرمينيا خلال محادثاتهما بمدينة جنيف السويسرية ،على اتخاذ خطوات عاجلة خاصة بالنزاع المسلح في إقليم ناغورني قره باغ واتخاذ تدابير لتخفيف التوتّر وعدم استهداف المدنيين بشكل متعمد.



وقالت الوسطاء الروس والامريكيون والفرنسيون رؤساء مجموعة (مينسك) في بيان صدر في وقت متأخّر امس الجمعة "إن أذربيجان وأرمينيا توصلتا، نتيجة مفاوضات في جنيف بين وزيري خارجية البلدين، جيهون بيراموف وزوغراب مناتساكانيان، إلى اتفاق حول اتخاذ "خطوات عاجلة" لحل النزاع في إقليم ناغورني قره باغ المتنازع عليه".

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واضاف البيان " ان الطرفين اتفقا هلى ان لا يستهدفان بطريقة متعمدة السكان المدنيين أو المنشآت غير العسكرية وذلك بالتوافق مع القانون الدولي الإنساني ،والمشاركة في عمليات تبادل جثث القتلى من الجانبين في منطقة الصراع مع منح ضمانات الأمن لممثلي اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا".

وتعهّد البلدان أن يُقدّما خطّيًا تعليقات وأسئلة في إطار نقاشات تهدف إلى وضع آليّات للتحقّق من تطبيق وقف إطلاق النار، وهو بند يُعتبر أولويّة في المحادثات.

والتقى وزيرا الخارجيّة الأرميني زُهراب مناتساكانيان والأذربيجاني جيهون بَيْراموف وجهاً لوجه في المدينة السويسريّة، في محاولة لإيجاد مخرج من هذه الأزمة التي أودت بحياة أكثر من ألف شخص في شهر ونيّف.