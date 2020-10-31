شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الهند :تسجيل 48268 اصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت وزارة الصحة الهندية ،اليوم السبت ، عن تسجيل 48268 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليصل إجمالي الإصابات إلى 8 ملايين و137 ألفا و119 حالة.



وذكرت الوزراة ، إنه تم تسجيل 551 وفاة جديدة بالفيروس ليصل إجمالي الوفيات إلى 121 ألفا و641، لتأتي في المركز الثالث على مستوى العالم، بعد

أمريكا والبرازيل.

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