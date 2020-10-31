الاحتياط الإيراني يتراجع إلى 10 مليارات فقط

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وقال أبرامز «إن الضائقة المالية الشديدة التي تعاني منها طهران دفعتها لتخفيف نفقاتها على ميليشياتها في المنطقة»، وأفاد أن طهران اضطرت لضخ مليار دولار لامتصاص شح العملة الصعبة.ويواجه الاقتصاد الإيراني ضائقة كبيرة في ظل إصرار نظام المرشد على خامنئي على دعم الإرهاب، وإهدار المال الإيراني على وكلاء الشر في المنطقة وعلى رأسهم حزب الله والحوثيين.
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