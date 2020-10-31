الاحتياط الإيراني يتراجع إلى 10 مليارات فقط

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد المبعوث الأمريكي الخاص لإيران إليوت أبرامز على أنه لم يبق لدى طهران سوى 10 مليارات دولار نقدية بعد تجميد معظم حساباتها الخارجية بفعل العقوبات.

وقال أبرامز «إن الضائقة المالية الشديدة التي تعاني منها طهران دفعتها لتخفيف نفقاتها على ميليشياتها في المنطقة»، وأفاد أن طهران اضطرت لضخ مليار دولار لامتصاص شح العملة الصعبة.

ويواجه الاقتصاد الإيراني ضائقة كبيرة في ظل إصرار نظام المرشد على خامنئي على دعم الإرهاب، وإهدار المال الإيراني على وكلاء الشر في المنطقة وعلى رأسهم حزب الله والحوثيين.