شكرا لقرائتكم خبر بومبيو: سنلاحق أي نظام يساعد الإيرانيين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكدت الولايات المتحدة الأمريكية على لسان وزير خارجيتها مايك بومبيو على أنها لن تدخر جهدا لملاحقة أي كيان يساعد النظام الإيراني على التهرب من العقوبات.

وقال بومبيو في تغريدة على تويتر «سيتم فرض عقوبات على أي كيانات تساعد النظام في طهران على التهرب من العقوبات الأمريكية».

وفرضت وزارتا الخزانة والخارجية معا عقوبات على 11 كيانا وفردا مختلفين لضلوعهم في شراء وبيع مواد بتروكيماوية إيرانية. وقد صادرت الولايات المتحدة في وقت سابق صاروخين إيرانيين مشحونين لليمن، وباعت 1.1 مليون برميل من نفط إيراني كان متجها إلى فنزويلا.

وتسعى الإدارة الأمريكية منذ سنتين إلى تضييق الطوق على عنق طهران بهدف تجفيف إيراداتها، بسبب أنشطتها المزعزعة في المنطقة، فضلا عن مواصلتها عمليات التخصيب. وكان مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة أصدر بيانا أوضح فيه فرض عقوبات على شركات ساعدت في بيع منتجات بترولية إيرانية، محددا 11 كيانا شاركت في عمليات البيع والشراء هذه. كما أشار إلى أن إيران استغلت مصارف عراقية لنقل أموال لحزب الله.