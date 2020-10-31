شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فايق ناعيا فرخندة حسن: "حملت على عاتقها قضايا المرأة المصرية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى محمد فايق ،رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان ببالغ الحزن و الأسى الدكتورة فرخندة حسن ، الأمين العام الأسبق للمجلس القومى للمرأة، مؤكدا أن الوطن فقد شخصية نسائية فريدة ، مشيرا الى أن الراحلة أثرت فى الحياة العامة وأخذت على عاتقها قضايا المرأة المصرية وعملت بجهد و مثابرة لازالة العقبات والتحديات التي تواجهها لدعمها للحصول على حقوقها ، مقدما خالص تعازيه و مواساته لأسرتها و تلاميذها و لكافة العاملين في دعم حقوق المرأة المصرية.

يذكر أن الدكتورة فرخندة حسن، الأمين العام السابق للمجلس القومي للمرأة، أستاذ الجيولوجيا في الجامعة الأمريكية، توفت الجمعة ، عن عمر ناهز الـ90 عاما.

فرخندة حسن، من مواليد 1930، حصلت على بكالوريوس علوم من جامعة القاهرة، قسم كيمياء جيولوجيا، 1952م، ودبلوم علم النفس والتربية، عام 1953، ماجستير جيولوجيا من الجامعة الأمريكية بالقاهرة، 1966م، دكتوراه في الجيولوجيا من جامعة بيتسبرج بالولايات المتحدة، عام 1970.

Advertisements

وحصلت فرخندة حسن على وسام الفنون والعلوم من الدرجة الأولى، 1980م، وكانت عضوا بمجلس الشعب للفترة من 23 يونيو 1979م وحتى 20 مارس 1984م، وعضوا بمجلس الشورى للفترة من 1986 وحتى 1989م ورئيس اللجنة البرلمانية للتنمية البشرية، وعضو بالمجلس البرلماني الأورومتوسطي، وأمين عام المجلس القومي للمرأة.

كما عينت عضو المجلس القومي للتعليم والبحث العلمي التابع لرئاسة الجمهورية وهي رئيس مشارك للمجلس الاستشاري للنوع الاجتماعي التابع للجنة الأمم المتحدة للعلوم والتكنولوجيا من أجل التنمية.