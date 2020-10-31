ابن كيران: كان على “ماكرون” في حواره مع “الجزيرة” أن يعتذر ولو بشكل ملطف.. وحديثه عن سوء الفهم غير كاف

بعد خروجه أمس لمطالبة الرئيس الفرنسي بالاعتذار للمسلمين عن الإساءة إليهم وإلى نبيهم، لم يتأخر رد ابن كيران على أول خروج إعلامي لماكرون، مساء اليوم على قناة الجزيرة، وذلك بعد الأزمة التي تسببت فيها تصريحاته، وأغضبت الملايين.

وقال عبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة المغربية السابق، إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، كان عليه أن يعتذر للمسلمين عن سوء الفهم، الذي تحدث عنه في حواره الخاص مع قناة الجزيرة مساء اليوم.

وأوضح ابن كيران، خلال استضافته في قناة الجزيرة مباشر قبل قليل، وبعد بث حوار ماكرون، أنه دعا أمس، الرئيس الفرنسي إلى الاعتدال والاعتذار، معربا عن أسفه لعدم اعتذار الرئيس الفرنسي في حواره اليوم مع قناة الجزيرة.

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وأضاف ابن كيران، “أنا دعوته للاعتذار، ولما لم يفعل ذلك، فنحن نسير في اتجاه آخر، كان عليه أن يقدم اعتذارا ولو ملطفا للمسلمين”، مشيرا إلى أن “حديث ماكرون عن عدم فهم كلامه، أمر إيجابي لكنه غير كاف”.

وشدد ابن كيران على أن الرئيس الفرنسي، “لا يمكنه أن يتخيل أن المسلمين، لا يقبلون تصوير رسولهم حتى بالتبجيل، ولا يجوز عندنا ذلك”، مؤكدا أن “الرئيس الفرنسي من حقه أن يدافع عن حرية التعبير في بلده”.