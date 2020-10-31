عموتة “يضع” آخر اللمسات علی المنتخب المحلي قبل مواجهة مالي

خاض المنتخب الوطني للاعبين المحليين، مساء اليوم السبت، آخر حصة تدريبية قبل المباراة الودية، التي ستجمعه يوم غد الأحد بمنتخب مالي.

وتدخل هذه المباراة في إطار استعدادات المنتخب الوطني لبطولة إفريقيا للاعبين المحليين التي ستجرى أطوارها بالكاميرون بداية السنة المقبلة.

وركز الحسين عموتة، وفق بلاغ لجامعة الكرة، خلال الحصة التدريبية، والتي أقيمت على أرضية ملعب سيني كونتشي، بمدينة نيامي بالنيجر، على وضع آخر اللمسات على المجموعة قبل لقاء يوم غد الذي سينطلق على الساعة الخامسة بعد الزوال.

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