التوزيع الجغرافي للإصابات الـ3790 بكورونا.. 78% منها في ثلاث جهات

كشفت معطيات وزارة الصحة حول الحالة الوبائية بالمغرب خلال الـ24 ساعة الماضية، عن التوزيع الجغرافي للحالات الـ3790 الجديدة.

وسجلت بجهة الدار البيضاء سطات 1806 حالة، من بينها 1398 حالة بالدار البيضاء الكبرى.

وبجهة الرباط سلا القنيطرة سجلت 736 حالة جديدة، منها 206 حالة بالقنيطرة.

وبجهة الشرق، سجلت 428 حالة، منها 174 حالة بوجدة.

وبجهة سوس ماسة، سجلت 195 حالة، منها 123 حالة بأكادير.

وبجهة الشمال، سجلت 181 حالة، منها 79 حالة بطنجة.

وبجهة مراكش آسفي، سجلت 138 حالة، منها 112 بمراكش.

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وبجهة فاس مكناس سجلت 99 حالة، وسجلت بجهة بني ملال خنيفرة 96 حالة، ثم 65 حالة بدرعة تافلالات، ثم 29 بكلميم واد نون، ثم 17 بجهة بجهة الداخلة وادي الذهب.

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وأعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن تسجيل 3790 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و3350 حالة شفاء، و70 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة المنصرمة.

وأوضحت وزارة الصحة في نشرة “كوفيد-19” اليومية، أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 219084 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي.

وبلغ معدل الإصابة التراكمي، 603.3 إصابة لكل 100 ألف نسمة، مقابل معدل إصابة في الـ24 ساعة الماضية، بلغ 10,4 لكل 100 ألف نسمة.

كما بلغ مجموع حالات الشفاء التام، 181275 حالة، بمعدل تعاف يناهز 82,7 في المائة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 3695 حالة، بنسبة إماتة تبلغ 1,7 بالمائة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.