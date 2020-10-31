الأردن يسجل 57 حالة وفاة و3301 إصابة جديدة بكورونا

السبت 31 أكتوبر 2020

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم السبت عن تسجيل 3301 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19" في المملكة، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 72607 حالة.



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وقالت الوزارة في الموجز الإعلامي اليومي إنه تم تسجيل 57 حالة وفاة جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 829 حالة، بحسب وكالة الأنباء الأردنية "بترا".

ولفتت الوزارة إلى تسجيل 103 حالات شفاء في المستشفيات المعتمدة، إضافة إلى إجراء 22513 فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت منذ بدء الجائحة وحتى الآن مليون و 860 ألفا و 376 فحصاً.