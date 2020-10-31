شكرا لقرائتكم خبر عن بعد هجوم «نيس».. إطلاق نار على كنيسة في مدينة «ليون» الفرنسية وإصابة كاهن والان نبدء بالتفاصيل

أكدت الشرطة الفرنسية، اليوم السبت، إصابة كاهن في كنيسة خلال هجوم مسلح بمدينة ليون، السبت، بينما لا يزال منفذ الهجوم طليقا.

وقال قناة “بي.إف.إم الفرنسية”: “تعرض كاهن بكنيسة الأرثودكس في الدائرة السابعة من مدينة ليون إلى إطلاق نار؛ مما أدى إلى إصابته بجراح خطرة، وقد لاذ المعتدي بالفرار”. وأشارت القناة إلى أن الهجوم وقع عندما كان الكاهن يغلق الكنيسة، حيث أطلق المهاجم عليه النار مرتين، مبينةً أن عمر المهاجم يبلغ نحو 40 عامًا.

وأكدت مصادر إعلامية فرنسية أن الكاهن تعرض لإطلاق النار مرتين في حوالي الساعة الرابعة مساء بالتوقيت المحلي بينما كان يغلق الكنيسة، ويتلقى العلاج في الموقع من إصابات تهدد حياته.

وجاء الهجوم بينما الخليج 365 السلطات الفرنسية، تحقيقاتها بشأن الهجوم الذي نفذه شاب تونسي، الخميس الماضي، وأسفر عن مقتل 3 أشخاص في مدينة نيس، جنوبي البلاد.