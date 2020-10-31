شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع حصيلة قتلى زلزال تركيا إلى 35 شخصا والان نبدء بالتفاصيل

صرح وزير الصحة التركي فخر الدين

قوجة اليوم السبت، بأن عدد قتلى زلزال إزمير، غربي تركيا، ارتفع إلى 35 شخصا.

وأشار قوجة في تصريح أدلى به في إزمير ونقلتها وكالة الأناضول للأنباء،

إلى أن عدد المصابين الذين خضعوا لعمليات جراحية بلغ 15، وحالتهم الصحية ليست حرجة.

وأوضح الوزير التركي أن عدد الخاضعين للعلاج حاليا في المستشفيات يبلغ

243 مصابا، وأن إجمالي الذين وصلوا المستشفيات للعلاج بلغ .823

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وأضاف أن عدد الخاضعين للعلاج في أقسام العناية المركزة بلغ 8 مصابين،

بينهم 3 في حالة حرجة.

وانتشل رجال الإنقاذ على الأقل مائة شخص أحياء من تحت الأنقاض اليوم

السبت بعد يوم من وقوع زلزال بقوة 6ر6 درجة على مقياس ريختر .

وقال وزير البيئة والتخطيط العمراني مراد كوروم للصحفيين اليوم السبت في إزمير إن ما يصل إلى خمسة آلاف من رجال الإنقاذ و20 كلبا مدربا و751 مركبة واصلوا جهود الإنقاذ خلال الليل في ثماني مباني منهارة.

وأضاف كوروم أنه تم نصب ما مجموعه 750 خيمة ، وتقدم مطابخ متنقلة الطعام لأكثر من 50 ألف شخص، وحث السكان المحليين على البقاء بعيدا عن المباني

المنهارة.