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"حمى الخنازير" تصل لثاني ولاية ألمانية

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أعلن مسؤولون اليوم السبت، تأكيد حالة إصابة بحمى الخنازير الإفريقية في ولاية سكسونيا، مما يعني أن الفيروس انتشر الآن خارج براندنبورج ليصل إلى ولاية ألمانية أخرى في الشرق.

وقالت وزارة الشؤون الاجتماعية في سكسونيا إنه تم العثور على خنزير بري مصاب بالفيروس يوم الثلاثاء الماضي، بعد تأكيد إصابته من خلال فحص أجراه معهد فريدريش لوفلر اليوم السبت.

وناشدت وزيرة الشؤون الاجتماعية في الولاية بيترا كوبينج مربيي الخنازير باستمرار تطبيق تدابير وقائية لحماية حيواناتهم.

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ويوجد أكثر من 3000 مزارع وحوالي 669 ألف خنزير في ولاية سكسونيا.

وتشكل الوزارة فريقا لإدارة الأزمات وتدرس إقامة مناطق تقييد.

وفي السابق، تأثرت الخنازير البرية في شرق ألمانيا على طول الحدود مع بولندا بالمرض، وتم اكتشاف أول حالة في المنطقة في سبتمبر.

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