شكرا لقرائتكم خبر عن أرمينيا وأذربيجان تتبادلان الاتهامات مجددا حول هجمات في "قرة باغ" والان نبدء بالتفاصيل

تبادلت أرمينيا وأذربيجان الاتهامات مجددا بقصف مناطق سكنية اليوم السبت في انتهاك لاتفاق لتجنب الاستهداف المتعمد للمدنيين في جيب ناجورنو قرة باغ الجبلي ومحيطه.

وأعلن الجانبان عن تعرض مناطق سكنية للقصف بعد ساعات من أحدث اتفاق على إنهاء الصراع والذي تم التوصل إليه بعد محادثات في جنيف بين وزيري خارجية البلدين ومبعوثين من فرنسا وروسيا والولايات المتحدة.

وقال جهاز خدمة الطوارئ والإنقاذ في ناجورنو قرة باغ إن السوق المركزي في ستيباناكيرت، كبرى مدن الإقليم، تعرضت لإطلاق نار وإن أجزاء كبيرة منها احترقت.

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وقالت شوشان ستيبانيان المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأرمينية إن عددا من المدنيين أصيبوا في هجمات على مدينة شوشي الاستراتيجية على بعد 15 كيلومترا جنوبي ستيباناكيرت.

ونفت وزارة الدفاع الأذربيجانية الاتهامات. وقالت إن مناطق ترتر وأغدام وأغجابيدي تعرضت لقصف مدفعي، وكذلك قوبادلي، وهي بلدة تقع بين الجيب والحدود الإيرانية التي احتلتها القوات الأذربيجانية هذا الأسبوع.

وقتل ما يزيد على 1000 مقاتل من جيش ناجورنو قرة باغ. ولم تكشف أذربيجان عن خسائرها العسكرية، لكن روسيا قدّرت أن ما يصل إلى 5000 قتيل سقطوا من الجانبين.