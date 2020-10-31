شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة قس في إطلاق نار بفرنسا وفرار المهاجم والان نبدء بالتفاصيل

قال مصدر بالشرطة الفرنسية وشهود اليوم السبت إن قسا من الروم الأرثوذكس أصيب في إطلاق نار بمدينة ليون الفرنسية وإن المهاجم لاذ بالفرار.

وقال المصدر إن القس تعرض لإطلاق النار مرتين في حوالي الساعة الرابعة مساء بالتوقيت المحلي بينما كان يغلق الكنيسة ويتلقى العلاج في الموقع من إصابات تهدد حياته.

وقال شهود إن الكنيسة تابعة للروم الأرثوذكس. وقال مصدر آخر في الشرطة إن القس يوناني الجنسية، وتمكن من إبلاغ خدمات الطوارئ عند وصولها بأنه لم يتعرف على المعتدي.