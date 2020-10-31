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العراق ومصر يوقعان على 15 مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون

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وقّع العراق ومصرفي بغداد اليوم على 15 مذكرة تفاهم شملت مختلف مجالات التعاون الثنائي بين البلدين .

ووقع المذكرات وزراء عراقيون مع نظرائهم المصريين من خلال مراسم رسمية حضرها رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي ورئيس وزراء مصرالدكتورمصطفى مدبولي .

وأفادت " وكالة الأنباء العراقية الرسمية" بان هذه المذكرات التي اضيفت إلى محضراجتماع اللجنة العليا العراقية - المصرية المشتركة التي عقدت في بغداد في وقت سابق اليوم, شملت التعاون بين البلدين في مجالات النقل والموارد المائية والصحة والبيئة والعدل والاستثمار والإسكان والإعمار والصناعة والتجارة والمالية والبورصة .

وأضافت أن رئيسا وزراء العراق ومصر عقدا مؤتمرا صحفيا مشتركا عبرا فيه عن رغبة بلديهما في بناء افضل العلاقات واوسع مجالات التعاون الثنائي في مختلف المجالات , وأكدا أن مذكرات التفاهم التي وقعها البلدان اليوم ستسرع في تفعيل المشروعات المشتركة .

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