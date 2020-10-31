شكرا لقرائتكم خبر عن العراق ومصر يوقعان على 15 مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون والان نبدء بالتفاصيل
ووقع المذكرات وزراء عراقيون مع نظرائهم المصريين من خلال مراسم رسمية حضرها رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي ورئيس وزراء مصرالدكتورمصطفى مدبولي .
وأفادت " وكالة الأنباء العراقية الرسمية" بان هذه المذكرات التي اضيفت إلى محضراجتماع اللجنة العليا العراقية - المصرية المشتركة التي عقدت في بغداد في وقت سابق اليوم, شملت التعاون بين البلدين في مجالات النقل والموارد المائية والصحة والبيئة والعدل والاستثمار والإسكان والإعمار والصناعة والتجارة والمالية والبورصة .
وأضافت أن رئيسا وزراء العراق ومصر عقدا مؤتمرا صحفيا مشتركا عبرا فيه عن رغبة بلديهما في بناء افضل العلاقات واوسع مجالات التعاون الثنائي في مختلف المجالات , وأكدا أن مذكرات التفاهم التي وقعها البلدان اليوم ستسرع في تفعيل المشروعات المشتركة .
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