رئيس الوزراء البريطاني يدرس فرض إجراءات عزل عام على إنجلترا مجدداً

قال مسؤول حكومي إن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يدرس فرض إجراءات عزل عام مجدداً لمدة شهر في إنجلترا الأسبوع المقبل بعد أن قال علماء إن فيروس كورونا ينتشر بوتيرة أسرع من أسوأ توقعاتهم.

ويتفشى الوباء في معظم أنحاء بريطانيا حيث بلغ عدد الوفيات الرسمي 46299، وهو الأعلى في أوروبا.

وقال المسؤول إن الإجراءات الجديدة لا تزال قيد المناقشة ولم يُتخذ قرار نهائي.

وتدير اسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية سياساتها الخاصة بمكافحة الجائحة.

وقالت صحيفة التايمز إن من المتوقع أن يعقد جونسون مؤتمراً صحفياً يوم الاثنين للإعلان عن الإجراءات الجديدة التي ستسمح فقط باستمرار فتح المتاجر الأساسية والمدارس ودور الحضانة والجامعات.

وأحجم مكتب رئيس الوزراء عن التعليق.

وقال جونسون قبل أسبوعين إنه يريد تجنب "معاناة" إجراءات العزل العام بينما كان يدافع عن استراتيجيته لفرض مجموعة من القيود المحلية.

لكن المستشارين العلميين بالحكومة يحذرون من تسارع وتيرة العدوى بدرجة تستدعي اتخاذ إجراءات للحد منها وإلا تجاوز عدد الإصابات "أسوأ سيناريو معقول" والذي يتوقع بلوغ 80 ألف وفاة.



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