ارتفاع حصيلة قتلى زلزال تركيا إلى 25 شخصاً

نقلت وكالة أنباء الأناضول التركية عن إدارة الكوارث في البلاد(أفاد) ، أن عدد قتلى الزلزال الذي ضرب مدينة إزمير غربي تركيا أمس الجمعة ، قد ارتفع إلى 25.

وقالت الوكالة إن 804 أشخاص أصيبوا جراء الزلزال، مشيرة إلى أن جهود الإنقاذ مستمرة في تسعة مبان متضررة. وتم انتشال ثلاثة أشخاص آخرين أحياء بعد 17 ساعة من وقوع الزلزال.

وبحسب "أفاد"، وقعت هزة ارتدادية بلغت قوتها خمس درجات صباح اليوم السبت في منطقة سفيريهيسار، في إزمير.

كان زلزال بقوة 6.6 درجة ضرب إزمير أمس الجمعة.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس الجمعة في إسطنبول إن السلطات تستخدم "كل الوسائل المتاحة" لمساعدة المتضررين.

ووقع الزلزال على عمق 5.16 كيلومترا في سفيريهيسار، مما أدى إلى ارتفاع منسوب مياه البحر. وتبع الزلزال 19 هزة ارتدادية، أمس .

وقال حاكم إقليم إزمير ياووز سليم كوسجر، أمس إن أربعة مبانٍ، على الأقل، قد انهارت، واجتاحت أمواج مد عاتية (تسونامي) الشواطئ على نطاق محدود في أعقاب الزلزال القوى الذي ضرب المدينة التي تقع على بحر إيجه.

وعرضت قناة " تي آر تي " لقطات للشوارع التي غمرتها المياه والسيارات والقوارب التي تم جرها بعيدًا وكذلك المطاعم وأماكن العمل التي تعرضت للدمار. كما أظهرت عدة سيارات مدفونة تحت الأنقاض.

وانضم السكان المحليون إلى جهود الإنقاذ في مبنى منهار مكون من سبعة طوابق، به 21 شقة في منطقة بيراكلي.

ويقع إقليم إزمير على خط صدع زلزالي نشط. وكان الصدع الزلزالي الرئيسي في شمال الأناضول قد تسبب في زلزال مميت بالقرب من اسطنبول في عام 1999 مما أسفر عن مقتل أكثر من 17000 شخص .

