الصقور تحلق في صدارة الممتاز بثنائية بشباك نفط البصرة

2020-10-31 | 18:54
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حلق فريق القوة الجوية الى صدارة ترتيب الدوري الممتاز، بتغلبه على نفط البصرة 2-1 في اللقاء الذي اقيم على ملعب الفيحاء ضمن مباريات الجولة الثانية من الدوري الممتاز لكرة القدم.
وفي الشوط الثاني، استطاع ايمن حسين ان يضاعف النتيجة بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 55 من علامة الجزاء.
وفي الدقيقة 86، نجح نفط البصرة في تذليل الفارق الى هدف واحد، بعدما سجل هدفه الوحيد عن طريق اللاعب حيدر فائق.
وبهذا الفوز رفع الصقور رصيدهم الى النقطة السادسة في دارة الترتيب بالتساوي مع نفط الوسط، بينما بقي رصيد نفط البصرة عند النقطة الواحدة في المركز السادس عشر.
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