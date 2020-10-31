الصقور تحلق في صدارة الممتاز بثنائية بشباك نفط البصرة

ونجح الصقور في تسجيل الهدف الاول عند الدقيقة 32 عن طريق اللاعب كرار نبيل، لينتهي الشوط الاول على هذه النتيجة.

وفي الشوط الثاني، استطاع ايمن حسين ان يضاعف النتيجة بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 55 من علامة الجزاء.



وفي الدقيقة 86، نجح نفط البصرة في تذليل الفارق الى هدف واحد، بعدما سجل هدفه الوحيد عن طريق اللاعب حيدر فائق.

وبهذا الفوز رفع الصقور رصيدهم الى النقطة السادسة في دارة الترتيب بالتساوي مع نفط الوسط، بينما بقي رصيد نفط البصرة عند النقطة الواحدة في المركز السادس عشر.

