دولة أوروبية تسجل ارتفاعاً قياسياً للإصابات بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإيطالية، اليوم السبت، عن تسجيلها 31758 إصابة جديدة بفيروس كورونا ما يمثل ارتفاعاً قياسياً للحالات منذ بدء التفشي في إيطاليا.
وتمثل هذه الحصيلة ارتفاعاً قياسياً جديداً للإصابات اليومية بفيروس كورونا في البلاد، وتأتي بعد أن بلغ هذا العدد يوم 28 أكتوبر 24991 حالة، وفي 29 أكتوبر 26831، وفي 30 أكتوبر 31804.
كما أضافت وزارة الصحة الإيطالية أنها رصدت 297 وفاة جديدة جراء المرض، ليصل عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 38618 حالة.
وشهد مؤشر الوفيات اليومية بالتالي ارتفاعاً حاداً حيث بلغ هذا العدد في إيطاليا يوم 28 أكتوبر 205 حالات، وفي 29 أكتوبر 217، وفي 30 أكتوبر 199.
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