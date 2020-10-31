بالصورة.. الدفاع المدني يكافح حريق نفايات داخل بناية سكنية وسط بغداد

أفاد مصدر أمني، السبت، بأن فرق الدفاع المدني تكافح حريق نفايات داخل بناية سكنية ضمن منطقة ارخيتة في الكرادة وسط بغداد.

يذكر أن بغداد وعدداً من المحافظات تشهد بين فترة وأخرى اندلاع حرائق عدة، لاسيما في دوائر الدولة والأسواق التجارية، فيما تعزو فرق الدفاع المدني غالبيتها إلى حدوث تماس كهربائي.

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