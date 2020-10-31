انفجار يهز منطقة "آطا شهر" في إسطنبول

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ضرب انفجار منطقة "آطا شهر" بالجانب الأسيوي في مدينة إسطنبول التركية، بحسب ما نشره موقع إخباري تركي مساء السبت.

وقال موقع "أوضه تي في" الإخباري التركي، إن انفجارًا شديدًا وقع بحاوية للقمامة في منطقة "آطا شهر" بالجانب والآسيوي من المدينة.



وأشار إلى سماع صوت الانفجار بعدة مناطق في إسطنبول، لافتًا إلى أنه لم تصدر أية تصريحات رسمية بعد بخصوص الحادث.

ولم تقدم السلطات رسميا أي معلومات حول الانفجار، لكنها فرضت طوقا أمنيا حول المكان.

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ويظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، آثار الانفجار وتضرر بعض السيارات، بينما تطوق الشرطة المكان.

وأوضحت التقارير أنه لم يتم رصد إصابات أو ضحايا جراء الانفجار.

ويزعم أن أحد الأشخاص ألقى قنبلة في سلة المهملات، بينما تواصل فرق الشرطة عملها في مكان الحادث.

ويأتي الحادث بعد يوم واحد من زلزال قوي ضرب ولاية إزمير التركية وراح ضحيته نحو 37 قتيلا، وأصيب خلاله ما يزيد عن 800 شخص.