أوروبا تحاصر حزب الله.. دائرة خصوم المليشيا تتسع

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وضعت التحركات الأوروبية الأخيرة ضد حزب الله الإرهابي في لبنان، عناصره في مأزق وضيقت الخناق عليه، وفق موقع "أودياتور أونلاين" السويسري.

وقال الموقع إن "التشيك وجهت آخر الضربات الأوروبية لحزب الله، ومنحت زخما جديدا لجهود محاصرة الحزب في أوروبا".



وأضاف:"لحقت التشيك بإستونيا وليتوانيا آخر المنضمين لفريق مكافحة إرهاب حزب الله، ومن المنتظر أن يلحق بها عدد من الدول الأوروبية في المستقبل القريب".

فيما قالت صحيفة "دي فيلت" الألمانية في تقرير نشرته مؤخرا، إن "مكافحة خطر حزب الله في أوروبا تكسب زخما جديدا يوما بعد يوم"، متوقعة أن تسير دول أوروبية أخرى في نفس مسار ألمانيا وهولندا وبريطانيا.

وخلال الأيام الماضية، لحقت التشيك وإستونيا بركب عدد من الدول الأوروبية التي فرضت قيودا قوية على حزب الله الإرهابي.

والأربعاء الماضي، قرر البرلمان التشيكي، تصنيف حزب الله اللبناني، منظمة إرهابية، ما يضع المليشيا في مأزق كبير داخل أوروبا.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكنازي، إن "جمهورية التشيك صديقة حقيقية لإسرائيل"، ودعا الدول الأخرى في الاتحاد الأوروبي إلى السير على خطاها.

وقبل أيام، قررت الحكومة الإستونية، فرض عقوبات على حزب الله، واصفة إياه بـ"التهديد الكبير للأمن الدولي".

وذكر بيان نشره حساب وزارة الخارجية الإستونية على "تويتر": "بناء على اقتراح من وزير الخارجية، قررت الحكومة الإستونية فرض عقوبات على حزب الله اللبناني بسبب أنشطته الإرهابية".

ويفرض القرار الإستوني حظر دخول البلاد على أعضاء حزب الله اللبناني، المنتمين إلى جناحيه العسكري والسياسي، وفرض عقوبات على قيادات بعينها من التنظيم من المقرر أن يجري تسميتها خلال الفترة المقبلة، وفق البيان.

وتابع البيان: "حزب الله يشكل تهديدا كبيرا للأمن الدولي، وبالتالي لأمن إستونيا"، ونقل عن وزير الخارجية أورماس رينسالو قوله إن "هذه الخطوة تدعم صراحة خطوات أخرى من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا العظمى وألمانيا ودول أخرى".

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وفي مطلع أكتوبر/تشرين الأول الجاري، قال سكرتير وزارة الداخلية الألمانية، هانز جورج أنجليكا، لمجلة" دير شبيجل" الألمانية ذائعة الصيت إن "الحكومة تريد وضع حزب الله على لائحة الإرهاب الأوروبية".

وتابع: "حزب الله منظمة إرهابية"، مضيفا "لهذا يجب وضعه بالكامل على لائحة الإرهاب الأوروبية"، مضيفا "نحن ملتزمون بتصنيف حزب الله إرهابيا خلال فترة رئاستنا للمجلس الأوروبي".

وحتى الآن، لم يحدث اختراق في مسار تصنيف حزب الله بالكامل منظمة إرهابية في أوروبا، بسبب مقاومة فرنسا للخطوة.

لكن ألمانيا مستمرة في الضغط أوروبيا لوضع الحزب بالكامل على لائحة الإرهاب وحظر أنشطته، وفق دير شبيجل.

وتدرس سويسرا اتخاذ خطوة مماثلة، حيث قالت صحيفة بليك السويسرية، في 22 أغسطس/آب الماضي، إن الحزب الديمقراطي المسيحي "يمين وسط"، أحد الأحزاب المكونة للحكومة في سويسرا، قدم طلبا لحظر حزب الله، ويدرسه المجلس الاتحادي (الحكومة) في الوقت الحالي.

وقبل أسابيع، قررت ليتوانيا منع عناصر المليشيا اللبنانية من دخول أراضيها.

وفي وقت سابق، قال مسؤول أوروبي تحدث لـ"الخليج 365" مفضلا عدم ذكر اسمه، إن الاتحاد الأوروبي"لا يزال يعمل بقراره الصادر في 2013، والذي يحظر الجناح العسكري في الأراضي الأوروبية ويفرض عليه عقوبات، ولا ينطبق الأمر نفسه على الجناح السياسي".

وتابع "وفي الوقت الحالي، لا توجد مناقشات موضوعية داخل أروقة المجلس الأوروبي من أجل تغيير هذا الوضع".

لكن لورا براراد، المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية والمعنية بقضايا الأمن الداخلي والهجرة، فقالت لـ"الخليج 365" في تصريحات سابقة إن المفوضية تتعاطى مع كل المنظمات المتطرفة، ومنها الإخوان وحزب الله، وفق استراتيجية موحدة.

وقالت في هذا الإطار "تتصدى المفوضية مع السلطات المحلية في الدول الأعضاء، للتنظيمات المتطرفة بشكل استباقي"، لافتة إلى أهمية الدور الذي تقوم به شبكة التوعية ضد التطرف في الاتحاد الأوروبي لأنها تعمل على نشر الوعي بخطر المنظمات المتطرفة.