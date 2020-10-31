حرب القيم.. تحدي ما بعد الإخوان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - منذ أن وقع الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما على التوجيه الرئاسي رقم 11 الذي قضى بالتعاون مع تنظيم الإخوان ومساعدتهم لاعتلاء السلطة جرت أحداث كثيرة في مجرى التاريخ.
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سالت أنهار من الدماء، انهارت أنظمة وحكومات، دمرت مدن واستبيحت بلدان.
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بيد أن حربا ناعمة أدهى في أثرها وأبلغ في خطرها كانت تشن على الوعي العربي، فاقمت الأزمة وعقدتها تاركة أمر معالجة نتائجها للأجيال القادمة.. إنها حرب القيم.
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