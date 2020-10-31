حرب القيم.. تحدي ما بعد الإخوان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - منذ أن وقع الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما على التوجيه الرئاسي رقم 11 الذي قضى بالتعاون مع تنظيم الإخوان ومساعدتهم لاعتلاء السلطة جرت أحداث كثيرة في مجرى التاريخ.

الإخوان بألمانيا.. 5 مطالب شعبية لمكافحة خطر الإرهابيين

سالت أنهار من الدماء، انهارت أنظمة وحكومات، دمرت مدن واستبيحت بلدان.

الخضر واليسار.. قلاع الإخوان في ألمانيا تتهاوى

بيد أن حربا ناعمة أدهى في أثرها وأبلغ في خطرها كانت تشن على الوعي العربي، فاقمت الأزمة وعقدتها تاركة أمر معالجة نتائجها للأجيال القادمة.. إنها حرب القيم.