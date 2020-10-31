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السعودية تسجل رقماً جديداً في إصابات كورونا اليوم

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 31 أكتوبر 2020

السعودية تسجل رقماً جديداً في إصابات كورونا اليوم

متابعات_ الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم السبت، تسجيل 402 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 347282 حالة.

 

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وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 433 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 333842 حالة ولله الحمد.

 

وأكدت "الصحة" تسجيل 19 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 5402 حالة وفاة.

 

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 8038 والحالات الحرجة 776 حالة.

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