العراق يفتح ساحة التحرير بعد إغلاق عام كامل

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعادت السلطات العراقية أمس فتح ساحة التحرير وجسر الجمهورية أمام حركة المركبات بعد إغلاق دام أكثر من عام، على خلفية المظاهرات الاحتجاجية للمطالبة بإجراء إصلاحات في العملية السياسية وحل أزمة البطالة.

وذكرت مصادر أمنية وشهود أنه تم إعادة فتح الساحة والجسر بعد أن كان أعيد فتح نفق التحرير ورفع الكتل الاسمنتية بعد انسحاب أعداد كبيرة من المتظاهرين.

وأوضحت المصادر أن الجهد الهندسي في قيادة عمليات بغداد باشر أمس إعادة فتح ساحة التحرير وجسر الجمهورية أمام حركة سير العجلات، مشيرة إلى أن عددا من سيارات رفع القمامة انتشرت فيما جرى رفع العشرات من خيام الاعتصام.