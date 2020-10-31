شكرا لقرائتكم خبر 19 ألف لغم وقذيفة فجرها «مسام» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن مشروع «مسام» السعودي لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام تنفيذ عمليتين لإتلاف وتفجير 19 ألفا و539 لغما وقذيفة غير منفجرة زرعها الحوثيون في كل من مأرب والساحل الغربي.

وذكر مشروع مسام أن مدير عام المشروع أسامة القصيبي أوضح أن عملية الإتلاف في محافظة مأرب شملت 18 ألفا و794 قذيفة غير منفجرة، وذخائر متنوعة، و50 لغما مضادا للدروع.

ويعمل المشروع على إتلاف الألغام والمتفجرات المنتزعة بشتى أنواعها أولا بأول كمنهج ثابت دأب عليه المشروع لضمان عدم استخدامها مجددا من أي طرف كان.