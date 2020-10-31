13 اتفاقية في الصناعة والزراعة تجمع مصر والعراق

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وترأس مدبولي الجانب المصري في اجتماعات اللجنة العليا (العراقية - المصرية) للتعاون المشترك.وكانت مصادر في الحكومة العراقية ذكرت أن مدبولي سيجري لقاءات مع الرئيس العراقي برهم صالح، ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي.
ومن المنتظر أن تسفر الزيارة عن التوقيع على أكثر من 13 اتفاقية ومذكرة تفاهم للتعاون بين الدولتين في مجالات الكهرباء والغاز والطاقة المتجددة والصناعات الحربية والاتصالات والنقل والإعمار والإسكان والزراعة والمجالات العدلية والقنصلية والعلمية والاستثمارية.
وكان وفد من الخبراء في كلا البلدين قد أنهى سلسلة اجتماعات للتهيئة لعقد اجتماعات اللجنة العليا (العراقية - المصرية) المشتركة وإبرام سلسلة اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين البلدين.
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