باكستان تدعو إلى موقف قوي لمواجهة الإسلاموفوبيا

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وقال عمران خان خلال مشاركته في مؤتمر عقد بوزارة الشؤون الدينية الباكستانية في إسلام آباد «إن ظاهرة الإسلاموفوبيا بدأت تهدد المسلمين حول العالم وتثير مشاعرهم خصوصا فيما يتعلق بالإساءة إلى الإسلام وإعادة نشر الرسوم المسيئة للنبي، صلى الله عليه وسلم».

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دعا رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان قادة العالم الإسلامي إلى الاتحاد وتضافر الجهود لمواجهة خطر الإسلاموفوبيا.وقال عمران خان خلال مشاركته في مؤتمر عقد بوزارة الشؤون الدينية الباكستانية في إسلام آباد «إن ظاهرة الإسلاموفوبيا بدأت تهدد المسلمين حول العالم وتثير مشاعرهم خصوصا فيما يتعلق بالإساءة إلى الإسلام وإعادة نشر الرسوم المسيئة للنبي، صلى الله عليه وسلم».

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