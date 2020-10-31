شكرا لقرائتكم خبر فيديوهات ممثل «الولي الفقيه» تفضح الحوثيين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال معمر الإرياني على أن تمادي النظام الإيراني في انتهاج السياسات الاستفزازية والتصعيد في الملف اليمني نتيجة طبيعية لصمت المجتمع الدولي، وتقاعس مجلس الأمن عن القيام بمسؤولياته.

وأوضح أن ‏ظهور المدعو حسن إيرلو الضابط في فيلق القدس الإرهابي في فعالية ميليشيات الحوثي بالعاصمة المختطفة صنعاء، يؤكد على ما قلناه من قيام نظام إيران بفرض حاكم عسكري لصنعاء والصلاحيات المطلقة الممنوحة له للإشراف الميداني على عمليات التحريض المذهبي والطائفي وحشد المغرر بهم لجبهات القتال. ‏وأشار إلى أن محاولات طهران فرض أمر واقع في مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي لا تعكس بأي حال حقيقة الواقع على الأرض ولن يكتب لها النجاح، فالشعب اليمني الذي قاوم ولا يزال المشروع التوسعي الإيراني يرفض بكل فئاته وأطيافه كل أشكال الوجود والوصاية الإيرانية وسيواصل نضاله حتى تحرير كل شبر من التراب اليمني.

وفي السياق كشف الكاتب والقيادي السابق في جماعة الحوثي علي البخيتي عن تفاصيل مهمة حول السفير الإيراني المعين مؤخرا بصنعاء، وقال في سلسلة تغريدات على (تويتر) «إن إيرلو كان يستضيف قيادات من جماعة الحوثي ويصرف لهم المخصصات في بيروت وإيران، ويرسلها لليمن خلال العقد الأخير، ولديه سطوة معنوية عليهم بحكم أنه أطعمهم من جوع وأغناهم من فقر».

وأشار إلى أنه يعرف حسن إيرلو السفير الإيراني لدى الحوثيين جيدا، والتقاه في لبنان أكثر من مرة، كما سافر في إحدى المرات إلى إيران بدعوة منه على رأس وفد من الصحفيين والكتاب، ونزل الوفد في أحد فنادق طهران عام 2014، واسمه الحركي (أبو حسن)، وهو مسؤول الملف اليمني، ويرتبط مباشرة بمكتب المرشد علي خامنئي، ولا علاقة له مطلقا بوزارة الخارجية الإيرانية، وليس ضمن دبلوماسييها.

واستطرد البخيتي «حسن إيرلو عقائدي متعصب، جريح سابق في الحرب العراقية الإيرانية، وكان ضمن الحرس الثوري، وعلاقاته جيدة مع القادة الحوثيين، وتبعيته المباشرة لمكتب خامنئي تجعله ضربة إيرانية»، لافتا إلى أن تعيينه كسفير مجرد غطاء للدور الحقيقي الذي سيقوم به في اليمن، فهو في الحقيقة ممثل (الولي الفقيه).

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وكشف البخيتي أن العديد من قيادات جماعة الحوثي يتقاضون من إيرلو مخصصات إضافية دون علم عبدالملك الحوثي، كانت تسلم لهم باستلامات موقعة، مشيرا إلى أن هناك من يخشى أن هناك توثيقا للفيديو لحظة استلام الأموال، وبالتالي سيكونون تابعين مخلصين له.

ميدانيا لقي القيادي الحوثي البارز المدعو بكيل إسماعيل الغاثي، الذي عينته الميليشيات قائد محور البيضاء برتبة عميد، مصرعه مع العشرات من عناصر الميليشيات بمواجهات مع الجيش جنوب محافظة مأرب.

وأكد مصدر ميداني أن مقتل الغاثي جاء بعد يومين من مصرع القيادي المدعو نصرالدين العسيلي قائد عناصرها في الجبهة الجنوبية لمأرب، وقبل يومين كشف موقع الجيش الوطني عن مصرع أكثر من 800 عنصر حوثي منذ مطلع الشهر الجاري.

مشاهدات يمنية